Actor Dileep Raj wife post: ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು,ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಗೋಳಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರ ಆ ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ಬಾರದಿರಲ್ಲಿ ಅನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ದಿಲೀಪ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮೇ(13ರಂದು) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ವೇಳೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಕಂಡು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಪತಿಯ ಶವದ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡಿದರು.
25ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾರೀ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ದಿಲೀಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗೋಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇ ದಿಲೀಪ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತು?
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ದಿನದಂದು ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರುಣೆಯ ಕೆಲಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯಯಂತೂ ಖಚಿತ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭಾವುಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
