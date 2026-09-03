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ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌!.. ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು?

Duniya Vijay: ಕನ್ನಡ ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಪತ್ನಿ ನಾಗರತ್ನಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 03, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:21 PM IST
ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌!.. ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌!.. ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಜೀವನಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
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