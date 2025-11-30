ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ..ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ 2020ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕೊವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ವಾರ ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬಂತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ದೆ ಹವಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ‘ಹೂವಿನ ರೀತಿ ಇದ್ದರು, ಹೂಕೋಸಿನ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಗೀತಾಗೆ ಡೈಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ಈ ಡೈಲಾಂಗ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡನ್ನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. ಆದ್ರೆ ಗೀತಾ ಭಾರತಿಗೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಬಾಡಿಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.ನನ್ನ ರೀತಿ ಇರೋ ಹಲವರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ನಾ ಬಾಡಿಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಾನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ’ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತಾ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಭಟ್ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
