ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಂದೇ.. ಕೊನೆಗೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ..!  

Govinda Sunita Ahuja divorce : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸುನೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೇಸರ್ ಆದ ಸುಂದರಿ.. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಗುರಿ ಬದಲಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ಹೌದು.. ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಟ, 'ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವನು ನನ್ನ ಬೂಟಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಹಣ ದೋಚಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಿದ..! ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ
ಅಲ್ಲದೆ, "ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಯಶ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಟೀನಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ... ಅವರ ಕೆಲಸ ನನ್ನದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ... ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ... ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ..." ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದರು.