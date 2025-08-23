ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು 38 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ.. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿ! 30ರ ಹರೆಯದ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವೇ ಕಾರಣ?

Actor Govinda and Sunita Ahuja: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗೋವಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನೀತಾ ಬಾಂದ್ರಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ, ನೋವು ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ' ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗೋವಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ, 1955 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 13 (1) (i), (ia), (ib) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಅನಫ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ! ಈ ರಾಶಿಗಿರಲಿದೆ ಶನಿಬಲ...
ಹೌಟರ್ಫ್ಲೈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೇ 25 ರಂದು ಗೋವಿಂದಾ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸುನೀತಾ ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ನಿರಂತರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡವು. 30 ವರ್ಷದ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿಕಟತೆಯೇ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ದಂಪತಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು.
