ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು! ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Govinda unconscious: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಗೋವಿಂದ ಮರಾಠಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜುಹುವಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆತಿರುಗಿ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಗೋವಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಅದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವಕೀಲ ಬಿಂದಾಲ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಪತಿಯಾಗಿ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಸುನೀತಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ತನಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗೋವಿಂದನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸುನೀತಾ ನಾನು ಅವನನ್ನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗೋವಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.