  • ಫಸ್ಟ್‌ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ!.. ಮುಂದೆನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Actor gurunandan: ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗುರುನಂದನ್  ಅವರು ಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 14, 2026, 12:23 PM IST
Actor gurunandan: ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ವಿಲ್ಲಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ  ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೇತುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದೆ ಅಂತಾ  ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗುರುನಂದನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಫಸ್ಟ್ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ನಂತರ ರಾಜು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಗುರುನಂದನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ನಟ ದೂರದರ್ಶನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ  ಲಕುಮಿ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ  ಮೂಲಕ ಚಿರಪರಿಚಯ ಆದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಸೈಬರ್ ಯುಗದೊಳ್ ನವ ಯುವ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಂ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು . ಅವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು  ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ  ಅಪಾರವಾದ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ  ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಗುರುನಂದನ್‌ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಗುರುನಂದನ್ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.ಇವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಸಿನಿಮಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು  ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಿಬೀಡು ಕಸ್ಕೆಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಿಮ್ಮಿಂಗ್‌ ಪೂಲ್‌ ಬಳಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸರೆಯಾಗಿದ್ದು,ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ಗುರುನಂದನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

