ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಚಾ.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಖಳನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 06) ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಓಂ, ನಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೆಜಿಎಫ್, ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ ಇವರು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಟನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ..
ನಟ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಗೊಂಡು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದ್ದರು.. ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತಸೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದರು.. ಅದರಂತೆ ನಟನಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ಯಶ್ ಸಹ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದಲ್ಲದೇ ಸಿನಿರಂಗದ ಹಲವರು ಅವರ ಮೆನೆಗ ಹೋಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.. ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.. ನಟ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸತತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.. ಆದರೆ 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು..
ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ಅವರು 90ರ ದಶಕದ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇವರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಮೀಂದುಮ್ ಒರು ಕಾದಲ್ ಕಧೈ, ರಾಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ, ಸ್ವಯಂವರ, ಭೂಗತ, ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹೂವೆ, ನಲ್ಲ, ಜಾಫರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುರ್ಗಿ ಜಾಫರ್, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ, ತಾಯವ್ವ, ಓಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ೧ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ೨ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
.