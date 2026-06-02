Actor Jaggesh grandson Arjun: ನವರಸನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಆ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಆಗಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಊರಲ್ಲಿ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರ ತಾತನ ಜೊತೆ ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು, ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದು. ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಾತಾ, ಅಜ್ಜನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯದ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಉಡುಗೊರೆ ನೋಡಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್, ತಾತನನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನವರಸನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಜಗ್ಗೇಶ್ ದಂಪತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿದೇಶದವರು ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಟಿಫೈಲ್. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಟಿಫೈಲ್ ಅವರು ವಿದೇಶದವರು ಆದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೇಟಿಫೈಲ್ ಮಗನೇ ಅರ್ಜುನ್. ಜೂನ್ 2 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜನಾಗಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರ್ಜುನ್ನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂತಸದಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಡು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ತಾತ 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಪೈಸೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕನಾದೆ. ಅಂದು ನನ್ನ ತಾತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹರಸಿದ ಬೀಜಮಂತ್ರ ಕಂದ ವಂಶಕ್ಕೆ ನೆನೆಪಿಡುವಂತ ಧಾತನಾಗು ಈಶನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ತಾತ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯಂತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಗುಣವಿರುವ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೇವರಕಾಣು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಬಾಳು ಎಂದು ಹರಸಿದೆ ಎಂದು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.