/ನಟ ಕೋಮಲ್ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ಅಣ್ಣ ಜಗ್ಗೇಶ್ ನಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ 

Actor Komal Birthday : ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜುಲೈ 4ರಂದು ತಮ್ಮ 53ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ‘ನವರಸ ನಾಯಕ’ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಹೌದು.. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಸಂದೇಶದಲ್ಲೇನಿತ್ತು? : "ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಬೆಳೆದಾಗ, ಬಾಳಿದಾಗ, ಮಾಗಿದಾಗ, ಹೋಗುವಾಗ... ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಮೇಲು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದರೆ, ತಾಯಿಯ ಒಡಲನ್ನೇ ಸೀಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವ ಮನೆ ನಂದಗೋಕುಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲದ ಪಾಳು ಹೊಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೋಣ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ : ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಲೇಖನ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಣ-ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಕಿತ್ತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೋಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಹೀಗೆಯೇ ನೂರಾರು ಕಾಲ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರಲಿ" ಎಂದು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನವೂ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿ..