/ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪು ಹೊತ್ತ ‘ಬುಲೆಟ್’! ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್

Jaggesh Vintage Bullet Bike: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಹನವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಓಡಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಎಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಈ ಬೈಕ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬದುಕು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಈಗ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹1,800ಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಬುಲೆಟ್!
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, 1956ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ, ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ₹1,800 ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದೇ ಬೈಕ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾಯಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನೂ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ತಾತ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ವಾಹನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆಯೇ ಅದು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬೈಕ್ ಪಡೆದ ಜಗ್ಗೇಶ್
ತಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಈ ಬೈಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಗೇರಲ್ಲಿ ಜೀವನ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಲುಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸರಳ ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗೆಳತಿ ಪರಿಮಳ ಜೊತೆಗಿನ ನೆನಪೂ ಇದೆ
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಮಳ ಅವರು ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ₹7 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಬೈಕ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ, “ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗುತೀನಿ ನಾನು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಹಮ್ಮೀರ” ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪರಿಮಳ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ಗುರುರಾಜ್ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿ ತುಳಿದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಗಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬೈಕ್
ಈ ಬುಲೆಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಮಗ ಗುರುರಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ತಾತ → ಅಪ್ಪ → ಜಗ್ಗೇಶ್ → ಮಗ → ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಮೌನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
“ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಈ ಬುಲೆಟ್”
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಈ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ “ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತೇ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಹಣದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಬುಲೆಟ್ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.
ಕಾಲವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಷ್ಟೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾತ, ನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಪ, ಇಂದು ನಾವು, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾಡಿದ್ದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಪಟ” ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದು, “ಈ ಸಿರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ನಂದು ನನ್ನಿಂದ!!! ಕಾಲವನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. be content be happy enjoy today nobody knows tomorrow” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
“ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಂಡಿ... ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿ ಎಂದು 1956ರಲ್ಲಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ಹಣ ಸೇರಿಸಿ 1,800 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಬುಲೆಟ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾಯಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬುಲೆಟ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಕಾಡಿಬೇಡಿ ನಾನು ಪಡೆದೆ.. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲದೆ ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಗೇರಲ್ಲಿ ಜೀವನ.
ಪರಿಮಳ ಗೆಳತಿ ಆದಾಗ ಅವಳ ಬಳಿಯೇ 7 ರೂ. ಪಡೆದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ‘ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗುತೀನಿ ನಾನು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಹಮ್ಮೀರ’ ಎಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗ ಗುರುರಾಜನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿ ತುಳಿದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ.. ಈಗ ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹಪಾಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರು ಹೊತ್ತ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ ಈ ಬುಲೆಟ್... ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಷ್ಟೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾತ, ನೆನ್ನೆ ಅಪ್ಪ, ಇಂದು ನಾವು, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾಡಿದ್ದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಪಟ..!! ಈ ಸಿರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಾನು ನಂದು ನನ್ನಿಂದ!!! ಕಾಲವನ್ನ ತಡೆಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. be content be happy enjoy today nobody knows tomorrow” ಎಂದು ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.