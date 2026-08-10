Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪು ಹೊತ್ತ ‘ಬುಲೆಟ್’! ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್

ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪು ಹೊತ್ತ ‘ಬುಲೆಟ್’! ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್

ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, 1956ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ, ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿ ₹1,800 ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಈ ಬುಲೆಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದೇ ಬೈಕ್‌ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾಯಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನೂ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 10, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:04 PM IST
ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ನೆನಪು ಹೊತ್ತ ‘ಬುಲೆಟ್’! ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್‌ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ವೈರಲ್

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Renukaswamy Case: ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಟ ದರ್ಶನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ ಮಾತು'!
2
3
4
5