ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಷ್ಟ.. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟ!

Kamal Roy: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ನಟ ಕಮಲ್ ರಾಯ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 54 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನವು ಇಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಲ್ ರಾಯ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆಯ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ನಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಖಳನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕಮಲ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಕಾರ ಚಾವ್ರಾ ವಿ. ಪಿ. ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ಊರ್ವಶಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ಕಲಾರಂಜಿನಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಾದರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಸೂರ್ನಾಡ್ ಕುಂಜನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಘಂಟುಕಾರ, ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಕವಿ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ರಾಯ್ ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. 'ಶಾರದಾ' ದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಮಲ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಖಳನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.