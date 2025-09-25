English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಬರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್‌!

Bigg Boss Kannada‌ season 12 contestants: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Bigg Boss Kannada‌ season 12 : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಇನ್ನೇನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28 ರಂದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಓಪನಿಂಗ್‌ಗಾಗಿಯೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ನಟ, ನಟಿಯರು ಯಾರು? ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾತ ಇಂದು ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಫೇವರೇಟ್‌.. ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ನಿಂದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೂ ಈತನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಾರೆ

ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಹಾಸ್ಯ ನಟರೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಮನೆ ಸೇರಲಿರುವ ಈ ನಟ ಕೆಂಪೇಗೌಡ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಸಿಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟ ಈಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ 90 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ, ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ನಟ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಬಾಲನಟಿ ಬೇಬಿ ಇಂದಿರಾ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಏನ್​ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

