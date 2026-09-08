/ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ನಟ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕರ್ಣ’, ‘ಕನ್ನಡತಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಕಿನ್ನರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ನಟಿ ರಮೋಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಾಲು ಸಾಲು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿರುವ ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, "ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ರಾಕಿ’ ಮತ್ತು ‘ರೋಜರ್’ ಎಂಬ ಸಿಂಹಗಳ ಜೊತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು. ಸಿಂಹವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವ ವೀಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಕಂಡು, 'ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್, "ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಾಠವಿದು. ಸಿಂಹಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಧಾರದ ಕಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಿಂಹದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವಾಗಲೂ ಮುಖವನ್ನು ಅದರ ಕಡೆಗೇ ಇರಿಸಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ವದಂತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ, "ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ 'ರಾಕಿ' ಎಂಬ ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.