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ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ನಟ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ ವುಡ್‌ ನಟ ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ ಜೊತೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 08, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:06 PM IST
ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ನಟ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಕಿರಣ್‌ ರಾಜ್‌ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ದಾಳಿ : ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ ನಟ
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