/Serial Actor: ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಗಾತ್ರದ ಮರ!.. ಭಾರೀ ಅಪಘಾತ

Serial Actor: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮರವೊಂದು ಖ್ಯಾತ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದೆ.ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಟ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಅವರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗು ಹೋಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ನಟ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಮರವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮರ ಬಿದ್ದಾಗ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರಬಿದ್ದಿದ್ದು,ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಾಏಕಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿಗೆ ಮರಬಿದ್ದದೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಸ್ಥಿತ ಹೀಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಿತಿಜ್, ತುರ್ತು ತಂಡಗಳ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರ ತ್ವರಿತ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ "ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಲೌಕಿಕ ನಾಟಕ ನಾಗಿನ್ 7 ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಗ ಮತ್ತು ಆಲಿಸ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಭರಣಿ ಪಾತ್ರದ ಒಡನಾಡಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟನಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕ್ಷಿತಿಜ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸಾಜಿದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಮ್ಶಕಲ್ಸ್ (2014) ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ (2019) ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.