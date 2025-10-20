English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್‌ ನಟ! ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯನೀತ..

Actor succes story: ಈ ನಟ ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ವ್ಯವಹಾರವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:54 PM IST
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಯಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
  • ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟಾಪ್‌ ನಟ! ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯನೀತ..

kunal kapoor: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈ ನಾಯಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ತನ್ನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ನಟರಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್.

ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ 1975 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಪಂಜಾಬಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕುನಾಲ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ನಟಿಸಿದ ಆಕ್ಸ್ (2001) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ಎಂ.ಎಫ್. ಹುಸೇನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ: ಎ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸಿಟೀಸ್ (2004) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುನಾಲ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ 2006 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ರಂಗ್ ದೇ ಬಸಂತಿ' ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಿಲ್ಮ್‌ಫೇರ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು.

ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಅಜಿತ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ನೈನಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುನಾಲ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಳಿಯರಾದರು. ಕುನಾಲ್ ಮತ್ತು ನೈನಾ 2015 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕುನಾಲ್ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕುನಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12 ಫಿನಾಲೆ 1 ರ ವಿನ್ನರ್‌ !?

 

