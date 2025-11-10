ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಕೊನೆಗೆ ಈತ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ?

Mahesh Anand: ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಳನಾಯಕ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಯೋಣ..
ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್. ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ.. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಚಲವಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ಸತತವಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.. ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಯಾರೂ ಈಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು..
ಮೊದಲು ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ 'ಬರ್ಕಾ ರಾಯ್' ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎರಿಕಾ ಮಾರಿಯಾ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 1992 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 2000 ದಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆ ಲಾನಾ ಅವರನ್ನು ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಐದು ವಿವಾಹಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಇತರ 12 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2019 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.
ಇನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಲಂಕೇಶ್ವರಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಎಸ್ಪಿ ಪರಶುರಾಮ್, ಟಾಪ್ ಹೀರೋ, ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸಿಂಹಮ್, ಘರಾನಾ ಬುಲ್ಲೋಡು, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನಂತಹ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಲು ಚಿತ್ರ 90 ರ ದಶಕದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತನ್ನ ಪರಮ ಶತ್ರು ದಾಸ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಎ. ಕರುಣಾಕರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಅವರ ಮರಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಹೇಶ್ ಆನಂದ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.