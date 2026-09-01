/ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ 0.5 ರೇಟಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪುತ್ರ ?

Mahesh Babu son rating to Toxic movie : ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೌತಮ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ Letterboxd ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಕೇವಲ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು Letterboxdನಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧರಿಸಿ ಗೌತಮ್ ಚಿತ್ರದ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿರುಚಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ಅವರ Letterboxd ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ. ಪೊಕಿರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜಾಂ ಹಾಗೂ ವಂಶಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ ಗೆ 1 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೌತಮ್
ಗೌತಮ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವರ Letterboxd ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿರುಚಿ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಶೋಲೇ, ಪ್ರೊಜರಕ್ಟ್ ಹೈಲ್ ಮೇರಿ, ನೈವ್ಸ್ ಔಟ್ ಮತ್ತು ಜೆರ್ಸಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌತಮ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ಲೈಗರ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಗೆ 2.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುರಂಧರ್ ಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ದುರಂಧರ್ 2 ಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟಿಂಗ್?
ಗೌತಮ್ ಅವರ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ—ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ನೀಡುವ ರೀತಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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ಹೀಗಾಗಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗೆ 0.5 ಸ್ಟಾರ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ಯಶ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕುರಿತು ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.