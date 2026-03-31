ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ..! ಕಂಗಾಲಾದ ಜನರು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

Mansoor Ali Khan viral : ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಗುಡಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಟ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ಕಲ್ಲಕುಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಏಕಾಎಕಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಟ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ತಿರುಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಬಳಿಯ ಕಲ್ಲಕುಡಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ, ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೃತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!...ಗೌತಮ್ ಭೂಮಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜೈದೇವ್ ಗಢಗಢ
கலைஞர் கருணாநிதி தண்டவாளத்தில் தலை வைத்துப்படுத்த கல்லக்குடி இரயில் நிலையத்தில், பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கலைஞரின் நினைவாக தண்டவாளத்தில் தலை வைத்துப்படுத்தார்!@GovindarajPro pic.twitter.com/FLzJ3RHtIc
— Diamond Babu (@idiamondbabu) March 31, 2026
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮನ್ಸೂರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಟ.. 1953 ರಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಲಕುಡಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮರುನಾಮಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮರುನಾಮಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ತಾವು ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ತೆರೆಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ 1994 ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.