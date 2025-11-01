English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಪುತ್ರಿ.. ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ್ರು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

Tejaswini video: ನಟ ಬಾಲಯ್ಯನ ಪುತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:23 AM IST
  • ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ.
  • ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಪುತ್ರಿ.. ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ್ರು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌

Tejaswini video: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಿವಂಗತ ನಂದಮೂರಿ ತಾರಕ ರಾಮರಾವ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಟಿಆರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ನಟನಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಂದಮೂರಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಟಿಆರ್ ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ನಾರಾ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರ ಮಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೂಡ ಎಂಪಿ ಭರತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗದ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಆದರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ರೂ ಈಕೆಯ ಎದುರು ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಅಪ್ಸರೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೀ ಕನ್ಯೆ

ಬಾಲಯ್ಯ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಅನ್‌ಸ್ಟಾಪಬಲ್' ಟಾಕ್ ಶೋನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಯ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಅಖಂಡ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ! ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ!

ತಯಾರಕರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಫೈನ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನಾಯಕಿಯರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

 

 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

