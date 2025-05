"ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನೀವು ಪವಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.." ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನರೇಶ್‌ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ

Actor Naresh Pavitra Lokesh: ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನರೇಶ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಇದನ್ನು ನರೇಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ "ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಅಮ್ಮು ಎಂದು ಕರೆದ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾವುಕಗೊಳಿಸಿತು." ನೀವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 'ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ.' ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು," ಎಂದು ನರೇಶ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ 'ಮಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಪವಿತ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನರೇಶ್ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Who ever she is, she lit my heart when she approached Pavithra and me in Hyd airport, gifted us some sweets & said “ you touched me by the attention and love you shower on her and the way you call her ammu . You are a thorough gentleman. She is lucky to have you, and you to… pic.twitter.com/N3VZh0G8vw

