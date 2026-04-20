ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ "ಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್‌"ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರ.! ಧ್ವನಿಗೆ ಜಡ್ಜ್‌ ಫಿದಾ

Actor Naveen Krishna son : ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹರುಷ್ ಸರಿಗಮಪ ಶೋನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಹರುಷ್ ತನ್ನ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಸರಿಗಮಪ ವೇದಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಿಯಮದಡಿ ಹರುಷ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸುಂದರ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ನಟ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಗ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ, ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. "ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹರುಷ್ ಪಟ್ಟುಬಿಡದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, "ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಗ ಎಂಬ ಗುರುತಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತಹ ಲೇಬಲ್ ಬೇಡ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಹರುಷ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಗನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತರು. ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕೂಡ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸದೆ ಮಗನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರುಷ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರುಷ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪಯಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಹರುಷ್ ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.