ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ 55 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಈ ನಟನ ಕಣ್ಣು! 14 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ 41 ವರ್ಷದವಳ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ

Actor real life: 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷದ ಮನೆಕೆಲಸದವಳೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟನ ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 20, 2025, 06:53 PM IST
  • ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಆದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುವುದಂತೂ ನಿಜ

Actor Om Puri: ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುವುದಂತೂ ನಿಜ.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಟರಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದ ದಿವಂಗತ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪುರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಂ ಪುರಿ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಳು ಅವನಿಗಿಂತ 41 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳು.

ಹೌದು ಓಂ ಪುರಿ ಈ 55 ವರ್ಷದ ಸೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ದಿವಂಗತ ನಟನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನಂದಿತಾ ಪುರಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪುರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಓಂ ಪುರಿ 14 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.. ಆ ಸೇವಕಿ ಓಂ ಪುರಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ..

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ʼಓಂ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ... ನಂತರ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಆ ಮಹಿಳೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು.. ಆಗ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದಾಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು.. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಳು..ʼ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.. 

ಇನ್ನು ಓಂ ಪುರಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 1993 ರಲ್ಲಿ ನಂದಿತಾ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಇಶಾನ್... ಓಂ ಪುರಿ ಮತ್ತು ನಂದಿತಾ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ಓಂ ಪುರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

