English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ.. ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌..

"ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ".. ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌..

ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:47 PM IST
  • ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ನೆನೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ.
  • ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದ ನಟ ಪಾರ್ಥಿಬನ್‌.
  • ನಟಿ ಸೀತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಥಿಬನ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌.

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
camera icon6
Gold investment trend
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಗಮನ
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!
camera icon6
gold price prediction
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
"ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ".. ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌..

ಪಾರ್ಥಿಬನ್ 'ಪುತಿಯಪಥೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೀತಾಳನ್ನು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸೀತಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾವ್ ತಮಿಝಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, "ಸೀತಾಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೀತಾಳೊಂದಿಗಿನ ಆ 12 ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಗಿಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

ಈಗ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ವಿಷಾದ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳದೇ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು, ಈ ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

ParthibanParthiban actorParthiban marriageParthiban interviewSeetha

Trending News