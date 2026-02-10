"ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ".. ಪತ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌..

ಪಾರ್ಥಿಬನ್ 'ಪುತಿಯಪಥೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೀತಾಳನ್ನು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸೀತಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕೂಡ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾವ್ ತಮಿಝಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, "ಸೀತಾಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೀತಾಳೊಂದಿಗಿನ ಆ 12 ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಗಿಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ವಿಷಾದ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳದೇ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಳುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಏಕೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು, ಈ ಸಮಾಜ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಭಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೇ?" ಎಂದು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
