ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಟಿಯ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಪವನ್‌..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ 

Pawan Singh viral : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ನಟರೊಬ್ಬರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಇದೀಗ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಾತು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಟೀಕೆಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿಯ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದರೂ, ನಟ ಬಿಡದೇ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
भोजपुरी के कथित सुपरस्टार
कभी भाजपा से सांसद बनना चाह रहे थे और आज ये हरतक...#PawanSingh pic.twitter.com/zVy3iJgvlC
— AJAY (@ajaygautamm) August 28, 2025
ಭೋಜ್ಪುರಿ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪವನ್ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಅಂಜಲಿಯ ಸೊಂಟವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಮುಜುಗರ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಹ ತೋರಿಸದೇ ನಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಗುವಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.