English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್! ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

Actor sad life: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಳನಾಯಕ ಇಂದು ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 02:41 PM IST
  • ಈ ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು

Trending Photos

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ
camera icon7
7th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ! ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೋಮಲ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಕೋಮಲ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ
4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್! ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

 actor Ponnambalam: ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂದರೇ, ಅದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ನಟ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಉದ್ಯಮದ ಈ ಖಳನಾಯಕ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಟನ ಹೆಸರು ಪೊನ್ನಂಬಲಂ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದನು. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ನಟ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1988 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರ 'ಕಲಿಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಅಪೂರ್ವ ಸಹಧರಂಗಲ್', 'ವೆಟ್ರಿ ವಿಜಾ', 'ಮಿಚಲ್ ಮದನ್ ಕಾಮರಾಜನ್' ಮತ್ತು 'ಮನನಗರ ಕಾವಲ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಟಂಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಂಗ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ರಕ್ಷಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ, "ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇತರ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಧನುಷ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೇ "ನಾನು ಆಗಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

actor PonnambalamPonnambalam life storyPonnambalam photosPonnambalam familyPonnambalam health

Trending News