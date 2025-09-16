4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್! ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

actor Ponnambalam: ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳಿದ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು ಎಂದರೇ, ಅದು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ನಟ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಉದ್ಯಮದ ಈ ಖಳನಾಯಕ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಟನ ಹೆಸರು ಪೊನ್ನಂಬಲಂ.
ಈ ನಟ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಚಟ ಅವನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದನು. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ.. ನಟ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1988 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಅವರ 'ಕಲಿಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 'ಅಪೂರ್ವ ಸಹಧರಂಗಲ್', 'ವೆಟ್ರಿ ವಿಜಾ', 'ಮಿಚಲ್ ಮದನ್ ಕಾಮರಾಜನ್' ಮತ್ತು 'ಮನನಗರ ಕಾವಲ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಟಂಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 'ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ರಂಗ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು 'ರಕ್ಷಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ, "ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇತರ ಕೆಲವರು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಧನುಷ್ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದಾಗ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ "ನಾನು ಆಗಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.