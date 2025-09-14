English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ! ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್..‌

Actor prabhas marriage: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 06:42 PM IST
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಆದರೆ ನಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ

Prabhas-Anushka Shetty: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬರೀ ವದಂತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.. 

ಅನುಷ್ಕಾ ಕೇವಲ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಾಗ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಆದಿಪುರುಷ ನಾಯಕಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬುತ್ತಾ, ಆದಿಪುರುಷ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು.. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹೌದು ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಅನ್‌ಸ್ಟಾಪಬಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು.. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯೇ.. ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಘಾಟಿ'. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ.. ʼಈ ವದಂತಿಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು.. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

