ಕೊನೆಗೂ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್..‌ 35 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!

Prabhas and Kriti Sanon: ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಂಟು ಇಲ್ಲದೆ ಹೀರೋ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಶೋಭಿತಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಎನ್ನದೇ ಯಾರ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಇತರೆ ಹೀರೋಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನ ಕದಿಯುವ ನಾಯಕಿಯರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಆದಿಪುರುಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೃತಿ ಸನನ್. ಆದರೆ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನಂತರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಆದಿಪುರುಷ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನನ್ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು..
ಕೃತಿಸನನ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.. ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗಿನ '1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಇಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಕ್ರ್ಯೂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ನಟಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದೆ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.