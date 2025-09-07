English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಫೋಟೋ

Prabhas: ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:39 PM IST
  • ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
camera icon10
numerology
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜಗಳ, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..! ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..?
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
camera icon9
Green Coconut Price Hike
ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಎಳನೀರು ಮಾರಾಟ.. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌!
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
camera icon6
Foreign Tourism
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
camera icon6
Trisha
ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಫೋಟೋ

Prabhas: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫೌಜಿ, ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2 ನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಮ್ಮೆಲೇ 13 ಬಾಟಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲೇ ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 250 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..

ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಉಪ್ಪಲಪತಿ ವೆಂಕಟ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭಾಸ್. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23-10-1979. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 5986 6623 9932. ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು, ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬಿ ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕಾಯ್ತು".. ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್

ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23-10-1979. ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ಈ ನಾಯಕ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮಾಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್‌ನ ಈ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಖಚಿತವಂತೆ! ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಶಾಕ್‌ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ !

 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

PrabhasimanviIman EsmailIman Esmail PhotosIman Esmail Images

Trending News