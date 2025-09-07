ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯ ಫೋಟೋ

Prabhas: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫೌಜಿ, ಸಲಾರ್ 2, ಕಲ್ಕಿ 2 ನಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಉಪ್ಪಲಪತಿ ವೆಂಕಟ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭಾಸ್. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23-10-1979. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 5986 6623 9932. ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 23-10-1979. ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 46 ವರ್ಷ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ಈ ನಾಯಕ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
Darling Prabhas Anna Real
(Original Aadhar Card)#PrabhasRaju #prabhas pic.twitter.com/CwvzAuWlvY
— Rebelajith (@Salaarajith) March 18, 2024
Feels like the internet has only one mood these days 😜
Wherever you look… it’s all HIM 🔥#Prabhas #TheRajaSaab @MusicThaman pic.twitter.com/DeOZ5cO7eJ
— The RajaSaab (@rajasaabmovie) July 10, 2025