ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೆಲವರು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದ ರಾವಣನ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೂ ರಾವಣನ ಧ್ವನಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
‘ರಾವಣನ ಧ್ವನಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ’
ಈ ವದಂತಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಧ್ವನಿ ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ತಾವೇ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಶ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಯಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಯಶ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಸಾರ.
ಯಶ್ ಧ್ವನಿಗೆ ಫಿದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಲುಕ್, ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಡಿದ್ದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ಗೆ ಎರಡು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 2026 ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.