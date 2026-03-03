protest against ali khameneis death: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲ ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು,ಚಿಕ್ಕಾಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ನಟ ಪ್ರಥಮ್, ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಸತ್ತಾಗ ಈ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಇನಿಲ್ಲದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ..ಈ ದಾಳಿಗರ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ..
ಇನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಖಮೇಲಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮೌನಾಚರಣೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿಗಿಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲೀ ಮೂರು ದಿನ ಶೋಕಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು,ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಅಲ್ಲಾಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಿಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಸತ್ತಾಗ ಏಕೆ ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಯಾರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ.. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಮೇನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಿಲ್ಲ..ನಮ್ಮ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ..ಅಲ್ಲಾಪ್ಪ ನೀವೇಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯ ಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ಮೂರು ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರಾ..ಇಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕ್ಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುವವರು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಾಗ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?ಹೀಗೆ ಅದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ.ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
