ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ! ಇಡೀ ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಆಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ..

Raghava Lawrence Net worth:ಸೌತ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:25 PM IST
  • ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ನಟ.
  • ಅವರು ಅನಾಥರು , ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Raghava Lawrence Net worth:ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ನಟ , ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ , ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ . ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಲಾರೆನ್ಸ್ , ನಂತರ ನಟನಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು . ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು . ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು . ಆದಾಗ್ಯೂ , ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ , ಅವರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಅನಾಥರು , ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾರೆ . ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ?​​​​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್! ಒಡೆದು ಚೂರಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ..

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು . ಲಾರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ , ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಸರಳ ತಂಡದ ನರ್ತಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಈಗ ಉದ್ಯಮದ ಉನ್ನತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ರಾಘವ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಮುನಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನದಂತಹ ಹಾರರ್ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .​​​​​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ

ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ . ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಚನ 4 ಮತ್ತು ಬೆಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸ್ವತಃ ಕಾಂಚನ 4 ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂದೆ ಹವಾ.. ನಾನೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಟ

