English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ ಪಾದ್ರಿ! ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ ಪಾದ್ರಿ! ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

Raja Abel life Story: ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹತ್ತಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್‌?     

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:17 PM IST
  • ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಯುವ ನಟ
  • ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು

Trending Photos

8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
camera icon6
meena daughter
ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
camera icon6
amruthadhare serial
Amruthadhare Serial : ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ‌ ಮಳೆಯಾಗೋ ಹೊತ್ತು! ಜೆಡಿಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು.
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
camera icon6
GK
ನೆರೆಯ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಸಮಾನತೆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ತಿಳಿಯದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಾನವಿದು..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ ಪಾದ್ರಿ! ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

Raja Abel: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಯುವ ನಟ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ನೋಡಲು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಓ ಚಿಂದಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್...  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

ನೋಡಲು ತೀರಾ ಸಾದಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ, ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಓ ಮೈ ಲವ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬಾಯ್‌ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ನಟಿ ಮೀನಾ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಂದದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಮೀರಿಸ್ತಾಳೆ ಈ ಸುಂದರಿ..

ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ರಾಜಾ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮುಶಿರಾಬಾದ್‌ನ ದಿ ನ್ಯೂ ಕವೆನೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ.. 

ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ರಾಜಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್ ಆದರು..  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

raja abelraja abel Life Storyraja abel News in Kannadaraja abel Latest Newsraja abel News

Trending News