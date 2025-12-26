ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಿಖರವೇರಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಇಂದು ಚರ್ಚ್‌ ಪಾದ್ರಿ! ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..

Raja Abel: ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಯುವ ನಟ. ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು. ನೋಡಲು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೀರೋ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ಚಿಂದಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್...
ನೋಡಲು ತೀರಾ ಸಾದಾ ಆಗಿರುವ ಈ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ, ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ 30 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಓ ಮೈ ಲವ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬಾಯ್ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ರಾಜಾ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮುಶಿರಾಬಾದ್ನ ದಿ ನ್ಯೂ ಕವೆನೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ..
ಮೂಲತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ರಾಜಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನಿಧನರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಾ ಹೆಬೆಲ್ ಆದರು..