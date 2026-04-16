  • ವಿಷ್ಣು, ಅಂಬರೀಶ್‌, ಚಿರಂಜೀವಿ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಇದ್ದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ..

ವಿಷ್ಣು, ಅಂಬರೀಶ್‌, ಚಿರಂಜೀವಿ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಇದ್ದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ..

Actor life : ಸಿನಿರಂಗ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಲೋಕ.. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟ ನಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಬಹುದು.. ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌" ಅಂತ ಬಿರುದು ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಹೀರೋ ಇದೀಗ ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:47 AM IST
    • ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟ ನಾಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದು.
    • ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌"

Trending Photos

ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಕುತ್ತು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
EPFO ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ UAN ಸಕ್ರಿಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು!
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಕುತ್ತು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆಗೂ ಕುತ್ತು? ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾದ 15ರ ಹರೆಯದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!
EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
EPFO:‌ ಯುಎಎನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಸದಸ್ಯ ಐಡಿ‌ಗಳ ಡಿ-ಲಿಂಕ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ vs ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಯಾರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ vs ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಯಾರು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ!
ವಿಷ್ಣು, ಅಂಬರೀಶ್‌, ಚಿರಂಜೀವಿ ಲೆವೆಲ್‌ಗೆ ಇದ್ದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ..

Actor Rajasekhar life : ರಾಜಶೇಖರ್... 90ರ ದಶಕದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಂತಹ ದೈತ್ಯ ನಟರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನಿಂತು, ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್'. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಅಂಬಿಯಂತೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಕ್ರೇಜ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದರು..

ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 'ಅಂಕುಶಮ್', 'ಮಗಡು' ಮತ್ತು 'ಅಗ್ರಹಂ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, 'ಅಲ್ಲರಿ ಪ್ರಿಯುಡು' ಮತ್ತು 'ಮಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಜನರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಮುಂದೆ ಬೀಡುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು.

2000ರ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಅಲೆ ಶುರುವಾದಾಗಲೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.. ಅದೇ ಆಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಇಮೇಜ್‌ ಮುಂದು ವರೆಸಿದರು. ಸಾಲದಕ್ಕೆ, ಪರಭಾಷೆಯ ರೀಮೇಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನೆ ಮರೆತರು. ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದು ಹೀಗೆ ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾದವು. 

ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ಪಿ.ಎಸ್.ವಿ. ಗರುಡ ವೇಗ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರೂ, ನಂತರ ಬಂದ 'ಕಲ್ಕಿ' ಮತ್ತು 'ಶೇಖರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.  

ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಲ್ಲಿನ ನಟ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಹೀರೊ ಇಮೇಜ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಬಲ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು.  ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೈಕರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

