English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

Rajashekhar: ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು? ಅವರಿಗೇನಾಯ್ತು?   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:28 PM IST
  • ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖಪುಟವಾದರು.
  • ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Trending Photos

ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
camera icon5
ಫುಲ್‌ ಖುಷಿ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಿಂತ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ.. ಸುಂದರ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ

Rajashekhar: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ನಟರು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಮಂತಾ ಅವರಂತಹ ತಾರೆ ನೀಡಿದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯೂಡೋ ಬಲ್ಬಾರ್ ಎಂಬ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಗುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗುವುದು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಗುವುದು. ತಮಿಳು ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಎಂಬ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವವರ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ತಾರೆಯರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!

ಡಾ. ಕೌಬಾಯ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖಪುಟವಾಗಿ ನಟರಾದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ನಟರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಜಶೇಖರ್, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಖಪುಟವಾದರು. ಅವರ ನಟನೆಯಿಂದ, ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾದರು. ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೈಕರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿಧಾನವಾಗತೊಡಗಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಪಿಎಸ್ವಿ ಗರುಡ ವೇಗ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ, ಅವರು ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶರ್ವಾನಂದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬೈಕರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಶೇಕರ್‌, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೈಕರ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀಲಾಂಬರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಈ ನಟಿ! ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸುಂದರಿ..

"ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೈಲು.. ನನಗೆ ಕೊರೊನಾ ಬಂದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳು ನಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿತ್ತು.. ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಲುಕ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು? ನಾನು ಹಾಗೆ 100 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ? ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಾಗ, ಅಭಿ ಬಂದು ಬೈಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಶರ್ವಾನಂದ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಿಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕೂತಾ ಕಾವ್ಯಾ?ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಂದಿದಾದ್ರು ಏನು?

ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅಭಿಗರು ನೀವು ಬಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರಿಟಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಆತಂಕವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವಾಯಿತು.. ನಾನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶರ್ವಾನಂದ್ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

RajashekharHero Rajashekhar revealed his health problemRajashekhar revealed his irritable bowel syndromesharwanand's Biker Glimpsesharwanand

Trending News