  • ಒಂದು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಟರ್‌ ಎಂದ ನಟ!

ಒಂದು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಟರ್‌ ಎಂದ ನಟ!

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 14, 2026, 01:52 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಘರ್ಷಣೆ
  • ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು
  • ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!
EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!‌ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
EPFO: ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆ‌ ಜಾರಿ.. ಪಿಎಫ್‌, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್‌ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಟರ್‌ ಎಂದ ನಟ!

Rajiv Adatia LPG crisis: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಫೇಮ್‌ನ ಹಾಗೂ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಅದಾಟಿಯಾ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಅನಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ರಾಜೀವ್ ಅದಾಟಿಯಾ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಟ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜೀವ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಇರುವ ಮೂರು ಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್‌ಗೆ 1‌0 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಜೀವ್ ಅದಾಟಿಯಾ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜೀವ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡೆಲ್. ಅವರು 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 15ರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜೀವ್‌ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಶೆಫ್ ಹಾಗೂ ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

A post shared by Rajiv Adatia (@rajivadatia)

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

