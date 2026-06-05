Actor Rakshit shetty birthday: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರ ಅಂತಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rakshit shetty)ಗೆ ನಾಳೆ ಹುಟ್ಟುದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ 43ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೇ ಜನರ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸರಳವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ವರುಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದೆ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. 1983ರ ಜೂನ್ 6ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ NMAM ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗ್ ಪದವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು..
ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ "ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ" ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು.
ರಕ್ಷಿತ್ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ, ಹಂಬಲ್ ಪೊಲಿಟಿಶನ್ ನೊಗರಾಜ್. 777 ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಸಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಂತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು 15 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
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