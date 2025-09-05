English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..

Actor tragic life: 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈಗ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಯಕ ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿರಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು..  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 5, 2025, 03:40 PM IST
  • ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಈಗ ಶೋಚನೀಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Venky Movie comedian: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಈಗ ಶೋಚನೀಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಹಾಸ್ಯನಟನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ಸ್ವತಃ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮನಮ್ ಸಾಥ್ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿರಣ್ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಕಿರಣ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಿ, ಆನಂದ, ಸೊಂಥಮ್, ಕಿಂಗ್, ದುಬೈ ಸೀನು, ಮತ್ತು ಲೌಕ್ಯಂ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಈಗ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಂಚು ಮನೋಜ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Venky Movie comedianVenky Movie comedian TollywoodVenky Movie actor Ramachandracomedian Ramachandracomedian Ramachandra News

