  • ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Actor ramya wishes for devil film: ಚಾಲೆಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್ ಬಹುನೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಡೆವಿಲ್‌ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು  ಹಿಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಕೀಳುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಇದೆಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ರಮ್ಯಾ ದಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 28, 2025, 11:02 AM IST
  • ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ರಮ್ಯಾ ಬೆಸ್ಟ್‌ ವಿಶ್‌
  • ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದ ರಮ್ಯಾ
  • ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್

ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಚಾಲೆಜಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್ ಬಹುನೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಡೆವಿಲ್‌ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಮ್ಯಾ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.‌ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು  ಹಿಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಕೀಳುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಇದೆಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ರಮ್ಯಾ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ರಮ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾದ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ..ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ತಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರರು.ಇದ್ದರಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದರು.ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮೆಂಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳುಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ತನ್ನ ಪರ ತಾನೇ ನಿಂತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದರು.. ರಮ್ಯಾ ತಪ್ಪಿನ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಎನಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್‌..!ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ಹೇನಾಯ್ತು

ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನೇರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ..ರಮ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಮರೆತು ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಾ ಶುಭ ಕೋರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್‌ ಸಿಡಿದೆದಿದ್ಯಾಕೆ?

