ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯು ಎಂಟು, ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಎದ್ದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 3, 2025, 02:36 PM IST
  • ಎಲ್ಲ ರಂಗದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ನಟನೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ
  • ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ?
  • ಮಹಾನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ

ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋ.. ಕಾರಣವೇನು?
File Photo

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌, ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವದಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗಳು ಎಂದು ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿಪೀಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಳದೇವನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಉಳಿದ ಕ್ರೇತ್ರಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ ಬರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ತರ ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಟ, ನಟಿಯರು ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೇ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಲಿಮಿಟ್‌, ರೂಲ್ಸ್‌ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸಿಂಪಾಲ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಡ್ಯುಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಎಂದು ರಾಣಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೃಹತ್‌ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.. ABDಯ ಈ ಮಹತ್ವ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಾ..?

ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ಎನ್ನೋದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ ದುಲ್ಕರ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ.. ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌..!

