ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ನಟ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು 300 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..

Actor Ranganath: ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ನಟರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಪೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು.. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕರ ತಂದೆಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದಾಕೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಹಾಗಾದರೇ ಆ ನಟ ಯಾರು?
ರಂಗನಾಥ್.. ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ನಟ. ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗಳಿಸಿದರು.. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ ಸುಂದರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ್. 1974 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಂದನ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ, ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.. ಇವರು ಒಟ್ಟು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2015 ರಲ್ಲಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟರು.. ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ರಂಗನಾಥ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ, ರಂಗನಾಥ್ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.. ರಂಗನಾಥ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನೇದಿ ನಿತ್ಯದ ಸಂಪಾದಕಿ ಬೈಸಾ ದೇವದಾಸ್ಗೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ. ಅವಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ.. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನಗೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಸೇವಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.