ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಕೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ 300 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಡೆಯನ ಅಗಲಿಕೆ..

Actor Ranganath: ರಂಗನಾಥ್ ತೆಲುಗು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟ. ಅವರದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ ಸುಂದರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ್. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ 1974 ರಲ್ಲಿ 'ಚಂದನ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರು ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
2015 ರಲ್ಲಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೊಕ್ಕೆಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ರಂಗನಾಥ್ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ.. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 2009 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಚೈತನ್ಯ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗನಾಥ್ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು 'ನೇತಿ ನಿಯಮ'ದ ಸಂಪಾದಕಿ ಬೈಸಾ ದೇವದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ 'ವಿದಾಯ ಸರ್' ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ 'ನನ್ನ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀಡಿ.. ಅವಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ, ಸೇವಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.