  • ಕಾಂತಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ಇದೆಂಥಾ ಅಪಚಾರ..? ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ?

ಕಾಂತಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ಇದೆಂಥಾ ಅಪಚಾರ..? ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ?

Actor ranveer singh : ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ದೈವಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಅಂದು ಪೇಚಿಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Nov 30, 2025, 02:36 PM IST
Actor ranveer singh :  ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತುಳುನಾಡಿಗರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ಹರಡಿಸಿದರು..ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಮ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಗೆ ತಲೆತೂಗದವರಿಲ್ಲ.ಆದ್ರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಕರಾವಳಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ.. ದೈವರಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಂತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಿದೆ. ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ, ಕಾಂತಾರ ಅಬ್ಬರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂತಾರದ ದೈವನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಒಪ್ಪಿ ದೈವ  ಆರಾಧನೆಯನ್ನೆ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯನ್ನೇ ಅಣಕಿಸಿರೋದು ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆ-ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಂತಾರ 1' ಚಿತ್ರದ ದೈವವನ್ನು 'ಸ್ತ್ರೀ ದೆವ್ವ' ಎಂದು ಕರೆದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್  ಭಾರೀ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ, ರಿಷಬ್ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಕಾಂತಾರ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಿಷಬ್ ನಟನೆ ಹೊಗಳುತ್ತ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ದೈವ'ವನ್ನು 'ಫೀಮೇಲ್ ಘೋಸ್ಟ್' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಣಕಿಸಿದರು. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ದೈವಕ್ಕೆ ದೆವ್ವ ಅಂತ ಕರೆದು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಕರಾವಳಿಯ ಮಗಳಾಗಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಪತಿಯಾಗಿರೋ ರಣವೀರ್​​ ದೈವಗಳ ನಾಡು ಕರಾವಳಿಯ ಅಳಿಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಯನಿಂದಲೇ ತುಳುನಾಡು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದು ಕರಾವಳಿಗರ ಕಣ್ಣು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್​ಗೆ​​​​ ದೆವ್ವಕ್ಕೂ, ದೈವಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಚಾವುಂಡಿ ದೇವಿಯೇ ಹೊರತು ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ರಣವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಣಕಿಸುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಟ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಆಕ್ರೋಶ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ರಣವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

