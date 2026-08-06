Actor ravichandran shanti kranti: ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ- ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರೀ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.ಇದೀಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 1991ರ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಸ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಖುಷ್ಬೂ ಮತ್ತು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು
ಆ ಕಾಲದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ – ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ
ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ತಮಿಳು-ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಎರಡು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು – ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪರೂಪದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೈಬಿಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯೋಚನೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತಂದೆ ಎನ್. ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
50 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ಸವಾಲುಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಮ್ ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟರಾದ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅದ್ದೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕತೇಯ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದರು..ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ನೇ ತಾರೀಕು 1991ರಂದು 10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೋಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ 5 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಖುಷ್ಬು, ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅನಂತನಾಗ್, ಶ್ರೀ ನಾಥ್, ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರೇ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದವು.ಆದರೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಂದ ಬಂದ ಒಂದೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ನತ್ತ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಅಂದು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲೆದು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ರೀ- ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.