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10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ತಾರಾಗಣ.. ಆದರೂ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ?

Actor ravichandran shanti kranti: ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಡ್ರೀಮ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ‘ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ’ ರೀ-ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೇನು? ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 06, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:57 AM IST
10 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ತಾರಾಗಣ.. ಆದರೂ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದ್ದೇಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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