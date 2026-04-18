INCA ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಾ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ!.. ಇತ್ತ ಕಾಂತಾರ- 1 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿ.. ಅತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂತರ

Actor rishab shetty: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 'ಕಾಂತಾರ-1' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ INCA ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ INCA ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ- 1 ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯತ್ತಮ ನಟ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪಡೆಯಲು 3 ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೆಟ್ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬಳಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರ ಕಥೆ ಬರೆದಾಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನಟಿಸೋದು ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಶಿವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಗತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಗತಿಗರ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಾಂತರ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಸಂತದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದೆಲ್ಲಾವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಿ ಅದರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (INCA) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (INCA) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಆತಿಥೇಯರಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತಾಂಡೇಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ (ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಿ ಯಾರಂ), ಮತ್ತು ರೇವಂತ್ (ಬುಳ್ಳಿರಾಜು) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
"ಟ್ಯಾಂಡೆಲ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ "ವೃಷಕರ್ಮ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿರೂಪಾಕ್ಷ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಡು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ವಿರೂಪಾಕ್ಷ" ಚಿತ್ರ ಯಾವ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಈಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಓ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಶೇಕಡಾ 85 ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತಮಿಳಿನಿಂದ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (ಕಾಂತ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿಮ್ರಾನ್ (ಪ್ರವಾಸಿ ಕುಟುಂಬ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ (ಬೈಸನ್) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ (ಸರ್ವಂ ಮಾಯ) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. 'ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಕನ್ನಡದಿಂದ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್), ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ (ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
