ಪತ್ನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

Ronit Roy real life: ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿಗಾಗಿ ತೊರೆದು ಆಕೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:08 AM IST
  • ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತೊರೆದು ಎರಡನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ
  • ನಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು

ಪತ್ನಿ, 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

Actor Ronit Roy: ಹೊಳೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನು ತೊರೆದು ಎರಡನೇ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.. ಇಂದು, ನಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ರೋನಿತ್ ರಾಯ್.

ರೋನಿತ್ ಮತ್ತು ಜೋನ್ನಾ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಯಾದರು. ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಆರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ರೋನಿತ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಓನಾ. ನಟ ಸ್ವತಃ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ರೋನಿತ್ ರಾಯ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, 'ಓನಾಗೆ ನಾನು ಅವಳ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.. ಅವಳು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆವು.. ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.. ನಾನು ಓನಾಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.. ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ ಅವಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ..' ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದರು.

ರೋನಿತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಲೇಕ್ ಓನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋನಿತ್ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ 33 ವರ್ಷ. ನಟನ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟ ನೀಲಂ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋನಿತ್ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಅಡೋರ್ ಮತ್ತು ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಗಸ್ತ್ಯ. 

