ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು

salman khan health update : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಲಡಾಖ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
"ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಂಡ್ರೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ! ಇದುವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಡಾಖ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡವು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ 10 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡವು ನೈಜ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. .
ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಂದೂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿಹಾರ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಕರ್ನಲ್ ಬಿ. ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿದ್ದರೂ, ದಿಢೀರ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ.. ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಶಾಕ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.