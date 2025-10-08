ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಟೀ ಕಪ್‌ ತೊಳೆಯುತ್ತಾ.. ಸಾಯುವುದೇ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಈತ ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ!

Actor sanjay mishra: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಕರು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂ.ಗೆ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಕಪ್ ತೊಳೆಯುವ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ನಟನ ಹೆಸರು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಅವರು ರವಿತೇಜ ಅವರ 'ಕಿಕ್ 2' ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ 'ಶಂಕರಭರಣಂ' (ಭಾಯ್ ಸಾಬ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ) ನಂತಹ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು.
ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಟನಾ ಶಾಲೆಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ (NSD) ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಅನೇಕ ಆಡಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, 'ಚಾಣಕ್ಯ' ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಅವರು ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1995 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್! ಯೇ ಹೈ ಇಂಡಿಯಾ!' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು 'ಸತ್ಯ' ಮತ್ತು 'ದಿಲ್ ಸೇ' ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
2000 ರಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್' ನಲ್ಲಿ 'ಶುಕ್ಲಾ' ಎಂಬ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದರೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಂಜಯ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು, ಅದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗರ ಒಳಗಾದರು.. ಆ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಅವರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂ.ಗೆ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಧಾಬಾ ಸೇರಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಹಾ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದರು.
ಈ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಧಾಬಾಗೆ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಕೊಳಕು ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆಗಲೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಿದರು. ಆ "ಧೋಂಡು... ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಯುವಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಆಂಖೋ ದೇಖಿ' ಮೂಲಕ ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
'ಮಸಾನ್' ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ನಾಟಕಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಸ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಬದಾಸ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್', 'ಭೂಲ್ ಚುಕ್ ಮಾಫ್', 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಹೀರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ್ 1991 ರಲ್ಲಿ ರೋಶ್ನಿ ಅಚ್ರೇಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು 2009 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.