ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 250 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನ ಹಠಾತ್ ಅಗಲಿಕೆ! ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಹಾರವೂ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..

Actor Sasi Kalinga: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಒಬ್ಬರು. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಟರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸರ್ಕಾರ 21 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಸಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದರು. ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 250 ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು.. ಹಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಹ ನಟ ವಿನೋದ್ ಕಾವೂರ್, ತಮ್ಮ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮೂರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ದಾರದಿಂದ ಹಾರವಾಗಿ ನೇಯ್ದು, ನಿರ್ಜೀವ ದೇಹಕ್ಕೆ "ಇದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು..
೨೫೦ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿಯಥನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ದುರಂತಮಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೊರೊನಾ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಕೊರೊನಾ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಶಿ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
