English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 250 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನ ಹಠಾತ್ ಅಗಲಿಕೆ! ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಹಾರವೂ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..

Actor tragic life: ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರು 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ನಿಧನರಾದರು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:04 PM IST
  • ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಒಬ್ಬರು
  • 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
camera icon6
Expensive Milk
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಲು ಹಸು, ಕುರಿ, ಮೇಕೆಯದ್ದಲ್ಲ... ಈ ಪ್ರಾಣಿಯದ್ದು; ಮಾನವ ಎದೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲುವ ಇದರ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 5,000 ರೂ.
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
camera icon6
Bigg Boss Nainika
ನನ್ನ 1 ದಿನದ ರೇಟ್‌.. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಚೆಲುವೆ..! ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
camera icon4
Bhadra Rajyoga in kanya rashi
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ
camera icon5
Navratri Lucky zodiac signs
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದ್ಯಾ ನೋಡಿ
ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 250 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನ ಹಠಾತ್ ಅಗಲಿಕೆ! ಶವಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಹಾರವೂ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ..

Actor Sasi Kalinga: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಒಬ್ಬರು. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವರು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಟರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೊರೊನಾವನ್ನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸರ್ಕಾರ 21 ದಿನಗಳ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಸಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದರು. ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 250 ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು.. ಹಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಂಗಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸಹ ನಟ ವಿನೋದ್ ಕಾವೂರ್, ತಮ್ಮ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮೂರು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು, ದಾರದಿಂದ ಹಾರವಾಗಿ ನೇಯ್ದು, ನಿರ್ಜೀವ ದೇಹಕ್ಕೆ "ಇದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.. 

೨೫೦ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಶಿಯಥನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಸಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ದುರಂತಮಯವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೊರೊನಾ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಕೊರೊನಾ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಶಿ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಶಿ ಕಳಿಂಗ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಕೇರಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Sasi KalingaMalayalam Cinemaactor demiseSasi Kalinga healthಸಸಿ ಕಳಿಂಗ

Trending News