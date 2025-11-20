180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ಹಾಸ್ಯನಟ! ಇವರ ಅಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ..

shankar melkote real life: ಜಂಧ್ಯಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಶ್ರೀವರಗಿ ಪ್ರೇಮಲೇಖ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಂಕರ್ ಮೆಲ್ಕೋಟೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಕರುಡಿನ ಕಾಪುರಂ, ಪ್ರೇಮಾಯಣಂ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರವೂ ಶಂಕರ್ ಮೇಲುಕೋಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ.. 'ನುವ್ವೇ ಕಾವಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದಿತ್ತು. ಅಸಲಿಗೆ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶಂಕರ್ ಮಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯನಾದ ತರುಣ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಆನಂದ, ಆಕಾಶ ಬೀದಿ, ನುವ್ವೇ ನಾಕು ನಚ್ಚಾವ್, ಇಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ, ಮನ್ಮಧುಡು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾಗಲೇ ಬೇಕಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಹ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಈ ನಟ ಕೇಳಿದ್ದು..
ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಶಂಕರ್ ಮಲ್ಕೋಟೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ.. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಅಮೃತಂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ 90 ರ ದಶಕದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಂದಹಾಗೆ.. ಅವರ ಅಳಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಹೌದು.. ಅವರ ಹೆಸರು ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್. ಅವರು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಧರ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 21 ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 48.21 ರ ರನ್ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6701 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1993-1994 ರ ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 366. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಅದೇ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 850 ರನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ.. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.